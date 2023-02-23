«Монако» — «Байер»: немцы открыли счёт в матче

Нападающий леверкузенского «Байера» Флориан Вирц открыл счёт в проходящем в эти минуты на стадионе имени Луи II матче 1/16 Лиги Европы с «Монако».

Вирц отличился на 13-й минуте встречи, добив мяч после отскока. Немецкий форвард сравнял счёт по сумме двух матчей (3:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузе. В той встрече сильнее оказались футболисты «Монако», одержавшие победу со счётом 3:2.

«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с венгерским «Ференцварошом», сербской «Црвена Звездой», и турецким «Трабзонспором». «Байер» попал в розыгрыш Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и мадридским «Атлетико».