Гладилин: ошибки Куртуа и Алисона не перечёркивают уровень мастерства вратарей

Бывший российский футболист и тренер Валерий Гладилин высказался об ошибках вратарей «Реала» Тибо Куртуа и «Ливерпуля» Алисона Бекера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У всех выдающихся вратарей, у всех без исключения: от Льва Яшина и дальше можно перечислять, у всех были ошибки. Отдельные матчи бывают, когда вратарь ошибается, теряет позицию. Это ведь живой человек, где-то внимания не хватило, где-то удача отвернулась. Это игроки высокого класса, это отдельная игра, где была допущена ошибка. Но это не перечеркивает его уровень мастерства. Когда вратарь из 10 игр может в одной ошибиться – это очень хороший результат», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился победой гостей со счётом 5:2. Ответная игра пройдёт через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта.
- 23 февраля 2023
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