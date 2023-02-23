Гладилин: ошибки Куртуа и Алисона не перечёркивают уровень мастерства вратарей

Бывший российский футболист и тренер Валерий Гладилин высказался об ошибках вратарей «Реала» Тибо Куртуа и «Ливерпуля» Алисона Бекера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У всех выдающихся вратарей, у всех без исключения: от Льва Яшина и дальше можно перечислять, у всех были ошибки. Отдельные матчи бывают, когда вратарь ошибается, теряет позицию. Это ведь живой человек, где-то внимания не хватило, где-то удача отвернулась. Это игроки высокого класса, это отдельная игра, где была допущена ошибка. Но это не перечеркивает его уровень мастерства. Когда вратарь из 10 игр может в одной ошибиться – это очень хороший результат», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился победой гостей со счётом 5:2. Ответная игра пройдёт через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта.