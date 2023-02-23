Заболотный праздновал гол, Карраскаль попадал в перекладину. Фото разгрома «Краснодара»

23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александр Сафонов.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба этой зимой.

«Да, нам не удалось привезти третьего форварда. Не получилось. Конкуренция нужна. Но у нас есть молодёжный состав, будем искать резервы там. На трансферном рынке отработали в ноль. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем, что он продолжит забивать важные и нужные голы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.