Заболотный праздновал гол, Карраскаль попадал в перекладину. Фото разгрома «Краснодара»

23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александр Сафонов.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании клуба этой зимой.
«Да, нам не удалось привезти третьего форварда. Не получилось. Конкуренция нужна. Но у нас есть молодёжный состав, будем искать резервы там. На трансферном рынке отработали в ноль. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем, что он продолжит забивать важные и нужные голы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 февраля 2023
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