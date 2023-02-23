Дмитрий Сенников: в матче со «Спартаком» мы даже не увидели настоящий «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (0:1) и поделился ожиданиями от ответной встречи.
«Мы даже не увидели в этом матче настоящий «Локомотив». Во втором тайме пришлось менять ситуацию прямо по ходу матча. «Спартак» уже вёл в счете, и это была другая позиция соперника. Поэтому мы не можем понять: «Спартак» подсел или «Локомотив» прибавил. Но ясно одно: тренерский штаб сделает выводы в плане основного состава на ответный матч. Галактионов будет правильнее компоновать игроков.
Потому что первый тайм оказался провальным. Не получалось вообще ничего, и не было никакой комбинационной игры. Вышли три опорных полузащитника, и все оборонительного плана: Куликов, Карпукас и Баринов, которые ничего не могли показать в созидании. Они не связывали ни атакующих игроков, ни фланги, ни Дзюбу. А во втором тайме вышел Миранчук и всё поменялось. Поэтому осталось двойственное впечатление.
В первом тайме «Спартак» играл здорово, а «Локомотив» не очень. Во втором тайме наоборот. Но это ни о чём не говорит, потому что и «Спартака» настоящего мы не увидели, ведь играла молодежь, а лидеров не было. Но стиль «Спартака» всё равно понятен. Очевидно, во что он хочет играть. Тем не менее, считаю, в этом матче должна была быть как минимум ничья. А что касается ответной игры, мне не понятно, как будет выглядеть «Локомотив» — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
- 23 февраля 2023
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