«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 ЛЕ

Сегодня, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Варан, Мартинес, Ван-Биссака, Шоу — Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш — Санчо, Вегорст, Рашфорд.
«Барселона»: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — Ф. де Йонг, Бускетс, Кессье — Роберто, Рафинья, Левандовски.
Напомним, в осенней части еврокубков «Барселона» выступала в Лиге чемпионов, но смогла занять только третье место в группе С, уступив первые две строчки «Баварии» и «Интеру». «Манчестер Юнайтед» в своём квартете Е Лиги Европы стал вторым, уступив лидерство «Реалу Сосьедад».
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