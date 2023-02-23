«Легионеры были немного в шоке от такой погоды». Литвинов — о матче «Спартака» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции легионеров красно-белых на состояние поля «РЖД Арены» во время первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0). Напомним, за несколько часов до начала встречи проводились замеры, по итогам которых была зафиксирована температура воздуха -11°C.
«Что сказали легионеры, когда увидели состояния поля? Мы пошутили уже после игры, что они были немножко в шоке от такой погоды. Даже мы были удивлены, особенно приехав после сборов, где плюсовая температура. Тяжеловато было», — приводит слова Литвинова Sport24.
Ответная игра между команда тоже состоится в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч пройдёт в понедельник, 27 февраля, и начнётся в 20:00 мск.
- 23 февраля 2023
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