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«Спортинг» разгромил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Спортинг» разгромил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Мидтьюлланном» и лиссабонским «Спортингом». Встреча состоялась на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге, Дания. Победу со счётом 4:0 в матче одержали гости.

Первый матч между соперниками, проходивший в Лиссабоне, закончился со счётом 1:1. Голами в нём отметились Эмам Ашур в составе «Мидтьюлланна» и Себастьян Коатес в составе «Спортинга».

Во второй игре счёт был открыт усилиями центрального защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса, забившего головой после подачи с углового. На 50-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Педру Гонсалвеш. На 77-й минуте Гонсалвеш смог оформить дубль, доведя счёт до разгромного. На 85-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Стефан Гартенманн забил в свои ворота.

Таким образом, общий счёт по сумме двух матчей стал 5:1 в пользу «Спортинга», и лиссабонцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
0 : 4
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Коатес – 21'   0:2 Гонсалвеш – 50'   0:3 Гонсалвеш – 77'   0:4 Гартенманн – 85'
Удаления: Паулиньо – 38' / нет
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