«Спортинг» разгромил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Мидтьюлланном» и лиссабонским «Спортингом». Встреча состоялась на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге, Дания. Победу со счётом 4:0 в матче одержали гости.
Первый матч между соперниками, проходивший в Лиссабоне, закончился со счётом 1:1. Голами в нём отметились Эмам Ашур в составе «Мидтьюлланна» и Себастьян Коатес в составе «Спортинга».
Во второй игре счёт был открыт усилиями центрального защитника «Спортинга» Себастьяна Коатеса, забившего головой после подачи с углового. На 50-й минуте преимущество гостей увеличил полузащитник Педру Гонсалвеш. На 77-й минуте Гонсалвеш смог оформить дубль, доведя счёт до разгромного. На 85-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Стефан Гартенманн забил в свои ворота.
Таким образом, общий счёт по сумме двух матчей стал 5:1 в пользу «Спортинга», и лиссабонцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
- 23 февраля 2023
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