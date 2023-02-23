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Орлов: Писарскому будет непросто. Для начала ему надо попасть в основной состав «Крыльев»

Орлов: Писарскому будет непросто. Для начала ему надо попасть в основной состав «Крыльев»
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем Владимире Писарском, который зимой перешёл в самарские «Крылья Советов» из «Оренбурга», а также предостерёг игрока, что вторая половина сезона пройдёт для него трудно.

«Писарскому во второй части сезона будет непросто. Для начала ему надо попасть в основной состав команды, в которую он пришёл. Партнёры, которые были у него в «Оренбурге», знали его, чувствовали, как он открывается. Привыкать к новой команде сложно.

Да, у Писарского есть голевое чутьё, но посмотрите на пример Агаларова. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром, а в «Ахмате» пропал», — приводит слова Орлова Sport24.

Писарский провёл свой дебютный матч за «Крылья Советов» в первой четвертьфинальной игре Фонбет Кубка России с московским «Динамо» и отличился дебютным голом, что помогло самарцам одержать победу со счётом 2:1.

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