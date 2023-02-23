Литвинов: с Дзюбой было тяжеловато бороться

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от силовой борьбы с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой по ходу первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), который завершился победой красно-белых — 1:0.
«Как игралось против Дзюбы? Учитывая его антропометрию, тяжеловато бороться. Но в целом всё нормально», — приводит слова Литвинова Sport24.
Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Данил Пруцев, точную передачу ему отдал Руслан Литвинов. Ответная игра между командами состоится в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в этот день пройдёт ответный матч между «Уралом» и «Ростовом», который начнётся в 17:00 мск.
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