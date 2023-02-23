Видео: игрок «Зенита» Барриос попрактиковался в стрельбе с колумбийским спецназом
Поделиться
Колумбийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился в своих социальных сетях видео, в котором он попрактиковался в стрельбе с бойцами отряда специального назначения Колумбии.
«Зажигаем! Спасибо спецназу Колумбии за предоставленный опыт!» — подписал видео Барриос. На кадрах полузащитник и члены его семьи попрактиковались в стрельбе из пистолетов и автоматов, а также отработали несложные тактические действия. После занятий Барриос оставил бойцам спецназа автограф на футболке сборной Колумбии.
29-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду колумбийский полузащитник сыграл 139 матчей, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:27
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:46
-
20:45
Партнерский контент