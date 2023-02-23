Видео: игрок «Зенита» Барриос попрактиковался в стрельбе с колумбийским спецназом

Колумбийский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился в своих социальных сетях видео, в котором он попрактиковался в стрельбе с бойцами отряда специального назначения Колумбии.

«Зажигаем! Спасибо спецназу Колумбии за предоставленный опыт!» — подписал видео Барриос. На кадрах полузащитник и члены его семьи попрактиковались в стрельбе из пистолетов и автоматов, а также отработали несложные тактические действия. После занятий Барриос оставил бойцам спецназа автограф на футболке сборной Колумбии.

29-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего за санкт-петербургскую команду колумбийский полузащитник сыграл 139 матчей, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.