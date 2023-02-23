Левандовски забил как минимум 25 голов за сезон на клубном уровне 12-й раз подряд

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил гол в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0, перерыв), реализовав пенальти. Данный забитый мяч стал для поляка 25-м в текущем сезоне на клубном уровне. Это позволило Левандовскому достичь такого показателя в 12-м сезоне подряд. Об этом сообщает «твиттер» OptaJose.

Напомним, 34-летний Левандовски присоединился к «Барселоне» перед стартом текущего сезона. До этого капитан сборной Польши выступал на клубном уровне за немецкие «Боруссию» и «Баварию».

В текущем сезоне Левандовски забил 15 голов в 19 матчах за «Барселону» в испанской Примере, дважды отличился в двух играх Кубка Испании, отметился пятью забитыми мячами в пяти встречах Лиги чемпионов и два раза поразил ворота соперников в Суперкубке Испании. 25-й гол Левандовски забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

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Левандовски («Барселона») с лёта отправляет мяч в перекладину:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.