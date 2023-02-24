«Арсенал» достиг договорённости с Букайо Сакой о продлении контракта на долгий срок

Лондонский «Арсенал» достиг принципиальной договорённости с английским нападающим команды Букайо Сакой о продлении контракта на долгий срок. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт с футболистом ещё не подписан, однако стороны уже пришли к соглашению.

21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021 году. Всего за «канониров» Сака сыграл 162 матча, в которых отметился 33 забитыми мячами и 37 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн. Действующий контракт Саки с «Арсеналом» истекал летом 2024 года.

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