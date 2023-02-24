«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Антони вывел «красных дьяволов» вперёд на 73-й минуте

Сегодня, 24 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.
На 73-й минуте «красные дьяволы» устроили навал на штрафную сине-гранатовых. После двух подряд заблокированных ударов мяч отскочил к вингеру Антони, который сильным ударом отправил его в сетку ворот — 2:1.
Напомним, в осенней части еврокубков «Барселона» выступала в Лиге чемпионов, но смогла занять только третье место в группе С, уступив первые две строчки «Баварии» и «Интеру». «Манчестер Юнайтед» в своём квартете Е Лиги Европы стал вторым, уступив лидерство «Реалу Сосьедад».
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