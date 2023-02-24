Сеннников: если смотреть на составы, «Локомотив» был фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (0:1) и высказался о моменте с незасчитанным голом железнодорожников.

«Тот игрок, который забивал, не был в офсайде. Обидно, что Камано залез ногой во вне игры, заблокировал соперника. Есть небольшой осадок, но есть и надежда. Важно почувствовать вкус победы. Понятно, что график сложный. После ответного матча будут два выезда: в Ростов и Грозный. Ещё по прошедшему матчу отмечу то, что если смотреть на стартовые составы, то фаворитом был «Локомотив». Даже не скажешь, что играло второе место и четырнадцатое.

Тут самое главное – психологически переломить ситуацию. «Локомотив» должен свысока смотреть на всех и подтверждать это с позиции силы. Тогда, возможно, что-то получится, как во втором тайме, когда спартаковская молодежь подсела. Так что железнодорожникам надо поймать игровой настрой» — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».