Сеннников: если смотреть на составы, «Локомотив» был фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (0:1) и высказался о моменте с незасчитанным голом железнодорожников.
«Тот игрок, который забивал, не был в офсайде. Обидно, что Камано залез ногой во вне игры, заблокировал соперника. Есть небольшой осадок, но есть и надежда. Важно почувствовать вкус победы. Понятно, что график сложный. После ответного матча будут два выезда: в Ростов и Грозный. Ещё по прошедшему матчу отмечу то, что если смотреть на стартовые составы, то фаворитом был «Локомотив». Даже не скажешь, что играло второе место и четырнадцатое.
Тут самое главное – психологически переломить ситуацию. «Локомотив» должен свысока смотреть на всех и подтверждать это с позиции силы. Тогда, возможно, что-то получится, как во втором тайме, когда спартаковская молодежь подсела. Так что железнодорожникам надо поймать игровой настрой» — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
- 24 февраля 2023
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:47
-
00:33
-
00:29
-
00:19
-
00:07
- 23 февраля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:27