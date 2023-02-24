«Аякс» вылетел из 1/16 Лиги Европы, уступив берлинскому «Униону»

Сегодня, 24 февраля, завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Унион» принимал амстердамский «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток главного арбитра матча Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 23:00 мск. Первая игра завершилась ничьей – 0:0.

Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте, когда Робин Кнохе реализовал 11-метровый удар. На 44-й минуте берлинский клуб Йосип Юранович с передачи Яника Хаберера укрепил преимущество своей команды.

На 47-й минуте форвард «Аякса» Мохаммед Кудус сократил отставание в счёте, но через три минуты Данило Дуки из «Униона» восстановил прежний гандикап хозяев, ассистировал ему Йосип Юранович. В концовке амстердсамский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Эдсон Альварес. Матч завершился победой «Униона» со счётом 3:1 и выходом в 1/8 финала Лиги Европы.