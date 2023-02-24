«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за последние 14 месяцев

«Барселона» вылетела из еврокубков в четвёртый раз за последние 14 месяцев, сообщается в «твиттере» Barça Universal.

Напомним, 23 февраля «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы и завершила участие в турнире. В плей-офф Лиги Европы команда Хави попала через Лигу чемпионов, заняв третье место в своей группе.

В прошлом сезоне «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, а из Лиги Европы вылетела на стадии четвертьфинала.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 8 очков.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы