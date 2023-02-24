«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за последние 14 месяцев

«Барселона» вылетела из еврокубков в четвёртый раз за последние 14 месяцев, сообщается в «твиттере» Barça Universal.
Напомним, 23 февраля «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы и завершила участие в турнире. В плей-офф Лиги Европы команда Хави попала через Лигу чемпионов, заняв третье место в своей группе.
В прошлом сезоне «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов по итогам групповой стадии, а из Лиги Европы вылетела на стадии четвертьфинала.
Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 8 очков.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
- 24 февраля 2023
-
02:36
-
02:09
-
01:52
-
01:36
-
01:28
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:47
-
00:33
-
00:29
-
00:19
-
00:07
- 23 февраля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57