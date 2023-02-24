Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В первом тайме у нас всё было под контролем, и на протяжении всего матча мы играли на равных. Это разочарование, несмотря на то, что наш соперник, вероятно, является самой лучшей командой Европы. Возможно, мы заслужили немного большего от этого выступления. У нас были шансы забить, но мелкие детали пошли против нас, мы не контролировали эти маленькие моменты, и по этой причине мы вылетели. На данный момент я поздравляю «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Барселона» завершила участие в турнире, а «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала.

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