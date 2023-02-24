Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Барселоной» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:1). По итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
«Самая большая победа? Да, я так думаю. У нас было несколько хороших побед в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Это действительно хорошие победы, но я думаю, что победа в матче с «Барселоной» является самой большой. В конце концов, это была великая победа, потому что у нас была вера в эту победу. Мы добились её, продвигаясь вперёд и в нужные моменты нанося удары. В больших играх часто дело в менталитете и в том, чтобы быть сосредоточенным в каждый момент игры, быть готовым, потому что моменты изменят игру», — приводит слова Тен Хага официальный сайт УЕФА.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 24 февраля 2023
-
04:05
-
03:19
-
02:56
-
02:36
-
02:09
-
01:52
-
01:36
-
01:28
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:47
-
00:33
-
00:29
-
00:19
-
00:07
- 23 февраля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18