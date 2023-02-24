Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Барселоной» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:1). По итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

«Самая большая победа? Да, я так думаю. У нас было несколько хороших побед в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Это действительно хорошие победы, но я думаю, что победа в матче с «Барселоной» является самой большой. В конце концов, это была великая победа, потому что у нас была вера в эту победу. Мы добились её, продвигаясь вперёд и в нужные моменты нанося удары. В больших играх часто дело в менталитете и в том, чтобы быть сосредоточенным в каждый момент игры, быть готовым, потому что моменты изменят игру», — приводит слова Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом