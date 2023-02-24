Бабаев прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал разгромную победу команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Команда, мне кажется, порадовала болельщиков. Показали яркий, интересный футбол. Что особенно было приятно, не останавливались, даже забив первый, второй и третий мяч. Могли забить еще, наверное. Если бы не Матвей Сафонов, счет был бы еще более крупным. Получился такой не февральский, на мой взгляд, футбол.

Далеко идущие выводы, наверное, делать преждевременно. Ставим задачу добиваться положительного результата в каждом матче и идти к целям поэтапно. Убежден: они достижимы, если команда будет играть с такой самоотдачей и таким желанием, если будет видно взаимопонимание, если будут находиться хорошие комбинации», — приводит слова Бабаева Sport24.

Ответный матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 28 февраля.