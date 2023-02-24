Президент «Урала»: Суперкубок России можно проводить за рубежом

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможности проводить матч за Суперкубок России за границей.
«Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение. Буду ли выносить этот вопрос на повестку на общем собрании РПЛ? Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются повести Суперкубок перед началом сезоном. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко. Так что в это время матч можно проводить и у нас», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России 2023 года может пройти в Казани.
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