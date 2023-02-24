Тарханов: гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитывать

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал итоги четвертьфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Хорошо, что в стартовых составах обеих команд было много Россиян. Да, безусловно, отчасти — это последствия отъезда легионеров. И Промес, судя по всему, не в оптимальной форме. Первый тайм «Спартак» здорово играл. Во втором тайме они просели, и «Локомотив» прибавил в движение и борьбе. Более равная игра была, хотя «Локомотив» имел небольшое преимущество. Дзюба мог три раза забить. Третий мяч он сто процентов должен был забивать. А так головой хорошо пробил и пас отдавал, хотя мог бы сам забить первый момент. Игра была интересная.

В первом тайме «Спартак» имел преимущество огромное, ничего не давал делать. Быстро играли, забили и ещё моменты имели. А второй тайм, я не знаю, почему так просели. «Локомотив» стал оказывать высокий прессинг, и «Спартаку» тяжело стало делать выходы из обороны в атаку. Наверное, в этом сыграли роль и замены «Локомотива». Всё-таки, Миранчук очень значимая фигура для команды. Баринов и Миранчук сразу зацепились за мяч, и контроль появился, и стали получатся атаки.

Я как тренер думаю, что гол Магкеева нужно было засчитывать. Судья решил, что было положение вне игры при передаче. И нарушение было, поэтому приняли такое решение — не засчитывать. И если бы не было VAR, стопроцентный был бы гол. VAR видит минимальные нарушения и принимает решения. Но, во всяком случае, и главный судья подошёл и сразу отменил.

Мы все время говорим про конкуренцию «Зениту». Чемпионат — очень сложная штука, и предположить, как «Зенит» будет играть, сложно. Товарищеские игры они неважно играли, особенно последнюю игру с «Сепаханом» (0:2). Но это сборы, работа шла, нагрузка была. Может быть какой-то спад на данном этапе есть. Хотя команда кончено по составу и уровню выше всех», — приводит слова Тарханова Metarartings.