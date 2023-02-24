The Athletic: Беллингем готов перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем готов к переходу в «Ливерпуль».
Как сообщает The Athletic, игрока не смущает риск остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Английский футболист готов перейти в «Ливерпуль», он остаётся огромным поклонником клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.
Беллингем выберет свой следующий клуб, исходя из долгосрочных перспектив, и один сезон без Лиги чемпионов не представляется проблемой для футболиста.
Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне 19-летний англичанин сыграл за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 110 млн.
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