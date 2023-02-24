Игроки «Ньюкасла» получат премиальные в 10 раз больше призовых при победе в Кубке лиги

Игроки «Ньюкасла» получат € 1,1 млн на всех в случае победы в Кубке английской лиги.

Как сообщает Daily Mail, премиальный фонд «сорок» за победу в финальном матче с «Манчестер Юнайтед» в 10 раз превышает сумму призовых от Английской футбольной лиги (EFL), но саудовские владельцы «Ньюкасла» с удовольствием наградят игроков за первый трофей за 48 лет.

Бонусы будут распределены между игроками по сложной формуле, включающей матчи и минуты, сыгранные в этом сезоне. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, прописанный в его контракте.

Отмечается, что сумма премиальных была согласована в ходе переговоров между руководством «Ньюкасла» и игроками ещё прошлым летом.

Матч за Кубок английской лиги между «Ньюкаслом» и «МЮ» пройдёт в воскресенье, 26 февраля.