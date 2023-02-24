Прокуратура расследует сделки «Ювентуса» с командами Серии А. Клуб подделывал отчётность

Прокуратура Турина расследует сделки «Ювентуса» с «Аталантой» и «Удинезе».

Как сообщает La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что «Ювентус» использовал эти клубы как банки, чтобы добиваться нужных цифр в финансовой отчётности. Были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в Серии А.

В частности, подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого «Ювентус» приобрёл в январе 2016 года за € 9 млн. После аренд в «Пескару» и «Кротоне» полузащитник был продан в «Удинезе» за € 20 млн в 2018 году, что в тот отчётный период позволило «Ювентусу» получить прирост капитала в € 13,7 млн.

Однако спустя два года «бьянконери» вновь подписали контракт с Мандрагорой, заплатив € 10 млн и ещё € 6 млн в виде бонусов. Мандрагора, который сейчас выступает за «Фиорентину», его отец (являющийся агентом игрока), вице-президент «Удинезе» Стефано Кампочча и бывший директор «Ювентуса» Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать четыре подозрительные сделки «Ювентуса» с «Аталантой» на общую сумму € 14,5 млн, которые, как сообщается, не были указаны в финансовой отчётности. Речь идёт об обязательстве выкупа трансферов Федерико Матьелло (€ 4 млн), Симоне Мураторе (€ 4 млн), Маттии Кальдары (€ 3,5 млн) и Кристиана Ромеро (€ 3 млн).

Предварительное слушание по делу назначено на 27 марта.