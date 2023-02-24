Неудачное возвращение Овечкина, «МЮ» обыграл «Барселону». Главное к утру

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в строй, но не смог принести своей команде победу, «Манчестер Юнайтед» выбил «Барселону» из Лиги Европы, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин не сумел набрать очков в первом матче после смерти отца, заработав полезность «-2».

2. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

3. Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе.

4. В «Спартаке» рассказали о ситуации с Квинси Промесом.

5. «Шахтёр» в серии пенальти обыграл «Ренн» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

6. Стали известны подробности обмена Орлова в «Бостон». В нём поучаствовал ещё один россиянин.

7. Арина Соболенко потерпела поражение от Крейчиковой в Дубае, взяв первый сет со счётом 6:0.

8. Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Алонсо — второй.

9. ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России.

10. Йоханнес Клебо стал победителем классического спринта на чемпионате мира — 2023 в Планице.