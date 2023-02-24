У «Барселоны» только 2 победы в 8 матчах в еврокубках в этом сезоне. Обе — над «Викторией»

«Барселона» потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 Лиги Европы (1:2). Таким образом, каталонцы не смогли одержать победу в шестом из своих восьми матчей в еврокубках в текущем сезоне.
«Барселона», начинавшая текущий сезон в еврокубках в качестве участника Лиги чемпионов, не смогла пробиться в плей-офф главного клубного турнира континента, не выйдя из группы с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и чешской «Викторией» (Пльзень). Отметим, что каталонцы проиграли оба своих матча с немецкой командой, потерпели одно поражение от миланцев, ещё один раз сыграв с ними вничью. Оба матча с «Викторией» «Барселона» выиграла.
Оказавшись в розыгрыше Лиги Европы, «Барселона» встретилась в 1/16 финала с «Манчестер Юнайтед», сыграв с англичанами вничью дома и проиграв на выезде.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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