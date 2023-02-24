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Фернандеш: стадион стоял на ушах, и мы показали «Барселоне», из чего сделан «МЮ»

Фернандеш: стадион стоял на ушах, и мы показали «Барселоне», из чего сделан «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:1), отметив, что «красным дьяволам» в этой встрече очень помогла поддержка болельщиков на трибунах «Олд Траффорд».

«Болельщики были с нами в самые трудные моменты. Мы действительно хорошо играем в этом сезоне, потому что они всегда поддерживают нас, но сегодня было что-то иное, связь между нами и ними можно было почувствовать. Эта связь особенная, они видят, что мы делаем всё возможное, чтобы выигрывать для них матчи. «Олд Траффорд» стоял на ушах, поэтому мы и добились результата. Мы совершили камбэк и показали, из чего сделан этот клуб», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» уступал в счёте после первого тайма 0:1, однако во второй половине встречи смог перевернуть ход игры и одержать победу над «Барселоной», выйдя в 1/8 финала Лиги Европы.

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