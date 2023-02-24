Йоканович: нужно хорошо подготовиться к ответному матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Мы провели два разных тайма. В первом мы доминировали, создавали моменты, но не смогли реализовать своё преимущество. Во второй половине мы пропустили два простых гола после своих ошибок. Мы не должны допускать таких промахов и должны успевать исправлять свои оплошности. Теперь мы будем готовиться к ответной встрече в Москве, к которой должны подойти гораздо серьёзнее и ответственнее, чтобы пройти в следующую стадию турнира.
Удивил ли тренер соперника? Нет, никаких сюрпризов «Крылья» сегодня не преподнесли. Нам нужно отталкиваться от своей игры и хорошо подготовиться к ответному матчу», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».
- 24 февраля 2023
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