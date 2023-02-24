Бразилец из ЦСКА Виллиан Роша: в России всё спокойно, чувствую себя в полной безопасности

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что у него нет никаких проблем из-за переезда в Россию. 28-летний футболист рассказал, что чувствует себя комфортно и в полной безопасности, а переезд в РФ был осмысленным шагом. Напомним, Роша перешёл в ЦСКА осенью 2022 года из португальского «Портимоненсе».

«Были ли у меня проблемы из-за переезда в Россию? Просто не позволяю никому так говорить. Жена, семья, агенты рассуждают так: если это хорошо для тебя и для нас — хорошо, езжай. Так и тут: мы обсудили вариант с ЦСКА, рассмотрели его со всех сторон и выбрали его осознанно. В России всё совершенно спокойно, чувствую себя комфортно и в полной безопасности», — приводит слова Виллиана Роши Sport24.