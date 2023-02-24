Камоцци: Пруцев — действительно талантливый футболист, у него большое будущее

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил выступление полузащитника московской команды Данила Пруцева в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0), отметив, что российского футболиста ждёт большое будущее.

«Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку». Это действительно талантливый футболист, у него большое будущее. Сейчас Пруцеву нужно ещё усерднее работать, тогда всё обязательно получится», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Отметим, что именно гол Пруцева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом» в первом матче. Ответная встреча пройдёт 27 февраля.