Зеленов: сын Андрея Аршавина сделал правильный выбор, предпочтя цвета «Спартака»

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что сын легендарного полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений сделал правильный выбор, присоединившись к академии красно-белых.

«Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошёл талант отца», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Арсений Аршавин прошёл церемонию посвящения в юные спартаковцы. Отметим, что Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником «Зенита». Сейчас экс-футболист сборной России работает в структуре санкт-петербургского клуба. Всего за «Зенит» Аршавин-старший сыграл 374 матча, в которых забил 78 голов и сделал 106 результативных передач.