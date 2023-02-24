«Для меня сложно играть в такую погоду». Роберто Фернандес — о матче с «Крыльями»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Да, конечно, погода повлияла. Но в то же время она одинакова для обеих команд. Мы начали неплохо, в первом тайме играли хорошо. Во втором уже похуже, и соперники воспользовались этими ошибками.

Для меня сложно играть в такую погоду. Я к такому не привык, так как приехал из очень тёплой страны, где всегда жара. Конечно, тяжело адаптироваться.

Как согреваться? Мы сейчас не можем говорить о том, как нам согреваться. Если рассуждать серьёзно, мы должны подготовиться должным образом и взять реванш, а затем удачно возобновить чемпионат», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».