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Литвинов: если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Литвинов: если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём будущем.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех.

Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Руслан Литвинов провёл 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника пять матчей Фонбет Кубка России и две голевые передачи. Литвинов в составе «Спартака» стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022.

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