Детский тренер Дзюбы: было видно особое отношение игроков «Локомотива» к Артёму

Детский тренер Александр Шупляков, под руководством которого в своё время играл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, высказался об игре футболиста в первом матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 со «Спартаком». Напомним, красно-белые выиграли у железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» во втором тайме с Дзюбой в составе перевернул матч на 180 градусов. Игра Артёма смотрелась достойно, но надо дать ему устаканиться в новой команде.

Видно было особое отношение партнёров к Дзюбе — они награждали его передачами. Стали появляться моменты, попал в штангу, мог забивать и в другом случае, но в этом ничего страшного нет. Пускай Дзюба скажет спасибо агрономам стадиона. Даже несмотря на такое поле, игра смотрелась хорошо.

Артём не лукавил, что он в хорошей физической форме. Вчера было видно, что он в порядке. Дзюба выглядел достойно и по праву заслужил награду лучшему игроку матча. Знаю, что Артём с каждой игрой будет только прибавлять, ведь с ним атмосфера в команде нормализуется. Дзюба найдёт общий язык с Галактионовым, и с каждым матчем будет виден рост игры Артёма», — приводит слова Шуплякова Sport24.