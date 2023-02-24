«Поражения случаются». Бускетс — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Испанский футболист выразил уверенность, что вылет каталонцев из еврокубков не скажется на игроках.

«С точки зрения настроя это действительно сказывается. Мы злимся, но в команде понимают, откуда идут причины наших неудач. Мы хорошо играем в чемпионате, но в Европе нам немного не хватает. Мы должны стремиться выигрывать всё. Мы на правильном пути, и я уверен, что это поражение не скажется на команде.

Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В Лиге чемпионов произошло множество невероятных вещей. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня всё было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.

Отметим, что «Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Интером» и «Викторией». В восьми еврокубковых матчах в текущем сезоне каталонцы одержали лишь две победы.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе