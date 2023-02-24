«Поражения случаются». Бускетс — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Испанский футболист выразил уверенность, что вылет каталонцев из еврокубков не скажется на игроках.
«С точки зрения настроя это действительно сказывается. Мы злимся, но в команде понимают, откуда идут причины наших неудач. Мы хорошо играем в чемпионате, но в Европе нам немного не хватает. Мы должны стремиться выигрывать всё. Мы на правильном пути, и я уверен, что это поражение не скажется на команде.
Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В Лиге чемпионов произошло множество невероятных вещей. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня всё было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.
Отметим, что «Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Интером» и «Викторией». В восьми еврокубковых матчах в текущем сезоне каталонцы одержали лишь две победы.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
- 24 февраля 2023
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:54
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:11
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:51
-
07:33
-
07:22
-
07:11
-
04:56
-
04:56
-
04:37
-
04:21
-
04:05
-
03:19
-
02:56
-
02:36
-
02:09
-
01:52
-
01:36
-
01:28
-
01:22
-
00:55
-
00:54