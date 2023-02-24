«Манчестер Юнайтед» лидирует по голам после выхода на замену среди команд топ-5 лиг Европы
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В текущем сезоне футболисты «Манчестер Юнайтед» забили уже 19 голов после выхода на замену во всех турнирах. Этот показатель выше, чем у любой другой команды из топ-5 европейских чемпионатов. Об этом сообщил «твиттер» Squawka.
Победу в матче 1/16 Лиги Европы с испанской «Барселоной» «красным дьяволам» принёс бразильский нападающий Антони. Он появился на поле сразу после перерыва и забил победный гол на 73-й минуте. Люк Шоу выполнил штрафной, Алехандро Гарначо получил мяч в центре штрафной площади и сразу пробил, попав в Кристенсена. Мяч отскочил к Фреду, но его удар заблокировал де Йонг. Антони уже третьим ударом «Манчестер Юнайтед» в одной атаке отправил мяч под левую штангу.
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