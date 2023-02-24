Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: Абаскаль доверяет молодым игрокам «Спартака». При нём вся команда прибавляет

Бушманов: Абаскаль доверяет молодым игрокам «Спартака». При нём вся команда прибавляет
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ввести в стартовый состав москвичей на первый матч четвертьфинала Кубка России с «Локомотивом» (1:0) 11 российских игроков.

«11 россиян в составе «Спартака»? На самом деле это очень здорово. Было приятно наблюдать за ребятами. Пока не все воспитанники, но это уже отличный шаг. Видно, что Абаскаль доверяет молодым игрокам. При нём вся команда прибавляет, в общем», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Отметим, что единственный гол в матче также забил российский футболист: отличился полузащитник «Спартака» Данил Пруцев, поразивший ворота «Локомотива» дальним ударом из-за пределов штрафной.

Новость по теме
«Комплименты отвлекают». Абаскаль высказался о похвале от журналистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023