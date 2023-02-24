Бушманов: Абаскаль доверяет молодым игрокам «Спартака». При нём вся команда прибавляет

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля ввести в стартовый состав москвичей на первый матч четвертьфинала Кубка России с «Локомотивом» (1:0) 11 российских игроков.

«11 россиян в составе «Спартака»? На самом деле это очень здорово. Было приятно наблюдать за ребятами. Пока не все воспитанники, но это уже отличный шаг. Видно, что Абаскаль доверяет молодым игрокам. При нём вся команда прибавляет, в общем», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Отметим, что единственный гол в матче также забил российский футболист: отличился полузащитник «Спартака» Данил Пруцев, поразивший ворота «Локомотива» дальним ударом из-за пределов штрафной.