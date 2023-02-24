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«Сочи» — «Химки»: составы команд на контрольный матч

«Сочи» — «Химки»: составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 24 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Сочи» и «Химки». Команды будут играть на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). Начало игры — в 11:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Шарипов, Юрганов, Миладинович, Сиссако, Батырев, Шипунов, Кравцов, Сарвели, Жоаозиньо, Фёдоров.

«Химки»: Гудиев, Ышык, Дзантиев, Каргинов, Тассано, Скворцов, Кобесов, Магомедов, Долгов, Садыгов, Хубулов.

Подмосковные «Химки» этим матчем завершают программу зимних тренировочных сборов. «Сочи» позднее проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником выступит калининградская «Балтика», которая выступает в Первой лиге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

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