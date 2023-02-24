«Зенит» и «Венеция» планировали заключить партнёрство. Всё сорвалось из-за ситуации в мире

Креативное агентство «Текстильщик», занимающееся созданием дизайнерской одежды, рассказало о несостоявшемся партнёрстве «Зенита» с «Венецией». Клубы планировали заключить сотрудничество в начале 2022 года и обратились в «Текстильщик» для разработки специальной линейки одежды, посвящённой партнёрству. Однако из-за ситуации в мире концепт вещей «Зенита» и «Венеции», как и их партнёрство, не воплотился в жизнь.
Фото: Фото из соцсетей
Фото: Фото из соцсетей
«Из всех наших нереализованных затей, эта, пожалуй, имела наибольший потенциал прозвучать в той «спорт-фэшн-арт» тональности, что мы задумывали в наш день один. И даже в её абсолютной нереализованности мы этой затеей всё равно почти гордимся.
Задача была следующая: российский ФК «Зенит» и итальянский ФК «Венеция» объявляют об особом партнёрстве и развитии широкого по профилю сотрудничества. А «Текстильщик» превращает деловое сотрудничество в яркую коллаборацию — через создание общей дизайн-платформы, разработку и выпуск совместной для клубов коллекции одежды и сувениров с задачей их глобального присутствия.
Глобального присутствия у проекта, защищаемого в феврале 2022 года, не случилось — равно как не случилось и нашей встречи с магической Тео Пурлиотопулу. Интересная, даже изящная траектория проекта, скорее всего, навсегда легла в стол, и её жаль», — рассказали представители креативного агентства «Текстильщик» в соцсетях.
- 24 февраля 2023
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