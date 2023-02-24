И. о. главного тренера «Саутгемптона» Селлес будет руководить командой до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Саутгемптона» Рубен Селлес продолжит руководить командой как минимум до конца текущего сезона. Он станет главным тренером, заменившим Натана Джонса.

«Рубен Селлес убедил клуб своими идеями и работой», — написал журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Натан Джонс был уволен с поста главного тренера «Саутгемптона» 12 февраля. Он возглавил «Саутгемптон» только в ноябре 2022 года, сменив на тренерском мостике уволенного Ральфа Хазенхюттля и подписав контракт до 2026 года. Однако под руководством 49-летнего валлийского специалиста команда проиграла восемь из девяти последних матчей в АПЛ, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.

После увольнения Джонса «Саутгемптон» обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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