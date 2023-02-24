Фред: очень приятно слышать, как болельщики «Манчестер Юнайтед» кричат моё имя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес прокомментировал победу над «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1), отметив, что команда провела хороший матч, но должна сосредоточиться на предстоящей встрече с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги, который пройдёт в воскресенье, 26 февраля.
«Очень приятно слышать, как фанаты кричат моё имя. Это был хороший матч, мы провели хорошую игру. Нам нужно продолжать в том же духе, у нас финал Кубка английской лиги в воскресенье, нам нужно отдохнуть и переключить своё внимание на финальный матч.
В первом тайме мы играли не так, как должны были, но во второй половине мы стали играть намного лучше. Мы очень хорошо начали и забили быстрый гол, в перерыве мы хорошо поговорили с тренером, после чего отлично провели второй тайм», — приводит слова Фреда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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