«Доминировали с первой до последней минуты». Игрок ЦСКА Мойзес — о матче с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Второй раз играл при таком холоде? Да, это второй раз. Впервые на таком морозе я играл в том году с «Уралом» в Екатеринбурге. Там было очень холодно. Сегодня — то же самое. Температура для тела некомфортная. Кажется, будто ты не размят. И, если сделаешь спринт, твои мышцы почувствуют, что не готовы к этому.

Это был отличный матч. Мы доминировали с первой до последней минуты. Для нас было важно показать такую игру после возвращения, ведь мы играли дома, при наших болельщиках. Но кубковый поединок длится 180 минут. Первую часть мы выиграли. Нужно завершить начатое в гостевом матче. Пока можно сказать, что этот хороший матч — результат работы на сборах», — сказал Мойзес в интервью клубной пресс-службе.