Сычёв: лучший тренер в РПЛ? Мне нравится работа Абаскаля и Карпина
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Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, чья работа из тренеров Российской Премьер-Лиги ему нравится больше всего. Экс-футболист выделил двух специалистов.
«Кто для меня лучший тренер в России? Не очень люблю такие рейтинги. Мне лично нравится работа Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля. Видно их влияние на команду. Плюс работа с молодыми игроками. Есть результат. Всё вместе, в общем. Видна именно тренерская работа», — приводит слова Дмитрия Сычёва «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. За 17 туров команда Абаскаля набрала 36 очков. «Ростов» Валерия Карпина (35) — на третьей строчке в таблице РПЛ.
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