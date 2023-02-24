Виллиан Роша: русская культура кардинально отличается от бразильской. Кухня у вас топовая!

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о жизни в России. Бразилец похвалил российскую кухню и признался, что у него нет проблем с адаптацией в новой стране. Однако он отметил, что его жена скучает по Бразилии.

«Быстро привыкаю к любому новому месту, всё спокойно. Ноль проблем. А вот жена, конечно, скучает по Бразилии, особенно по культуре. Русская кардинально отличается от нашей. И от португальской, в которой мы прожили. Солнце, море — мы жили практически на пляже. А с Бразилией Португалия как раз схожа (и язык, и кухня), поэтому мне переезд в «Кова-да-Пиедади» в 2017-м дался легко.

Москва — один из лучших городов, где я жил. Очень красиво. Хотя я, как правило, провожу свободное время дома: отдыхаю, восстанавливаюсь. Да и жена у меня домашняя. Единственное, что жена тут знает и посещает в Москве, — это Красная площадь, торговые центры и, конечно, тренажёрные залы. Она у меня очень следит за собой и заботится о здоровье.

Кухня у вас топовая, просто слов нет! Правда, шураску (жареного мяса) нам с женой не хватает. Ходили в рестораны, но пока ничего похожего не нашли. Предпочитаем покупать мясо и готовить дома.

Хватает ли мне солнца? Честно, мне даже больше нравится холодная погода, чем жаркая. Солнце важно, конечно. Но давайте оставим это на следующий большой отпуск, в декабре. Поеду в Бразилию и там буду наслаждаться солнцем», — приводит слова Виллиана Роши Sport24.