Защитник ЦСКА Мойзес: посвятил гол своей дочке Елене, которая ещё не родилась

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о первом голе в составе красно-синих, которым он отметился в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Очень рад забить первый гол за ЦСКА. Я посвятил его своей дочке Елене, которая ещё не родилась. Ждём пополнения в семье. Дочка должна родиться в апреле. Вся семья очень ждёт этого. Я буду стараться работать ещё лучше. Но всё же забитые мячи — это к Феде (Чалову. — Прим. «Чемпионата») и Забе (Заболотному. — Прим. «Чемпионата»), а мы защитники (смеётся)», — сказал Мойзес в интервью клубной пресс-службе.

Мойзес открыл счёт в матче на 10-й минуте. Далее Фёдор Чалов и Антон Заболотный довели счёт до разгромного — 3:0. Ответный матч состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре.