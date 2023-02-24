Тихонов оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался об игре Артёма Дзюбы за «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 со «Спартаком». Напомним, красно-белые выиграли у железнодорожников со счётом 1:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Дзюба неплохо выглядел, был хорош в подыгрыше. Имел несколько моментов, попал в штангу. Но для меня лучшим игроком матча стал Пруцев, который и забил, и вёл всю игру. Парень даёт большой объём и вообще здорово прибавил», — приводит слова Андрея Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, ответный матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.