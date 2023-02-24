Тихонов оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался об игре Артёма Дзюбы за «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 со «Спартаком». Напомним, красно-белые выиграли у железнодорожников со счётом 1:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Дзюба неплохо выглядел, был хорош в подыгрыше. Имел несколько моментов, попал в штангу. Но для меня лучшим игроком матча стал Пруцев, который и забил, и вёл всю игру. Парень даёт большой объём и вообще здорово прибавил», — приводит слова Андрея Тихонова «Матч ТВ».
Напомним, ответный матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:45
-
10:38
-
10:37
-
10:32
-
10:26
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:54
Партнерский контент