«Ахмат» поддержал Турцию на фоне землетрясений

Пресс-служба «Ахмата» сделала в клубных соцсетях публикацию, посвящённую ситуации в Турции. Грозненцы поддержали турецкое государство на фоне серии страшных землетрясений, которые происходят последние несколько недель.

«Турция — ты сильная, ты справишься! Наши сердца с тобой! Время, проведённое нашей командой на сборах в вашей прекрасной стране, подошло к концу. Мы не говорим: «До свидания». Мы говорим: «До новых встреч!» — написала пресс-служба «Ахмата» в клубном телеграм-канале.

Напомним, за последние две недели в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По официальным данным, количество погибших уже перевалило за отметку в 40 тыс. человек.