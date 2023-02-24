Виллиан Роша пообещал набить татуировку, если ЦСКА станет чемпионом
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша пообещал сделать татуировку на видном месте в случае чемпионства армейского клуба. Также футболист рассказал, за счёт чего его адаптация в стане московской команды прошла достаточно быстро.
«За счёт чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, стал уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — всё для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает, — чемпионство.
Готов ли сделать тату в честь титула ЦСКА? Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!» — приводит слова Виллиана Роши Sport24.
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