Марсело Гальярдо может возглавить «ПСЖ»

Бывший главный тренер аргентинских «Ривер Плейт» и «Насьоналя» Марсело Гальярдо может стать новым наставником французского «ПСЖ». Об этом в своём «твиттере» сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, кандидатура Гальярдо рассматривается руководством парижан наравне с Зинедином Зиданом в качестве замены нынешнему главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье. Аргентинский специалист может начать работу в главном клубе Франции с лета.
Отметим, что Гальярдо выступал за «ПСЖ», когда был игроком. Аргентинец провёл в Париже сезон-2008/2009. Для Гальярдо «ПСЖ» стал одним из двух европейских клубов в его карьере. Вторым был также клуб французской Лиги 1 — «Монако». «Ривер Плейт» Гальярдо покинул в конце декабря 2022 года.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
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