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«Сочи» обыграл «Химки» в контрольном матче

«Сочи» обыграл «Химки» в контрольном матче
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Сегодня, 24 февраля, прошёл контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и «Химки». Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Сочи» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол на 23-й минуте забил полузащитник «Сочи» Шодибек Шарипов. Его ассистентом выступил нападающий Жоаозиньо. На 88-й минуте точку в матче поставил форвард Захар Фёдоров — 2:0. В составах обеих команд по ходу встречи были удаления: у «Сочи» красную карточку получил Кирилл Кравцов, у «Химок» — Кристиан Гонсалес.

Подмосковные «Химки» этим матчем завершили программу зимних тренировочных сборов. «Сочи» позднее проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником станет калининградская «Балтика», которая выступает в Первой лиге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 февраля 2023, пятница. 11:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 0
Химки
Химки, Россия
1:0 Шарипов – 23'   2:0 Фёдоров – 88'
Удаления: Кравцов – 64' / Гонсалес – 58'
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