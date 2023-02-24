«Сочи» обыграл «Химки» в контрольном матче

Сегодня, 24 февраля, прошёл контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и «Химки». Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Сочи» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол на 23-й минуте забил полузащитник «Сочи» Шодибек Шарипов. Его ассистентом выступил нападающий Жоаозиньо. На 88-й минуте точку в матче поставил форвард Захар Фёдоров — 2:0. В составах обеих команд по ходу встречи были удаления: у «Сочи» красную карточку получил Кирилл Кравцов, у «Химок» — Кристиан Гонсалес.

Подмосковные «Химки» этим матчем завершили программу зимних тренировочных сборов. «Сочи» позднее проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником станет калининградская «Балтика», которая выступает в Первой лиге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.