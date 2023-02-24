«Сочи» обыграл «Химки» в контрольном матче

Сегодня, 24 февраля, прошёл контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и «Химки». Команды играли на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Сочи» одержал победу со счётом 2:0.
Первый гол на 23-й минуте забил полузащитник «Сочи» Шодибек Шарипов. Его ассистентом выступил нападающий Жоаозиньо. На 88-й минуте точку в матче поставил форвард Захар Фёдоров — 2:0. В составах обеих команд по ходу встречи были удаления: у «Сочи» красную карточку получил Кирилл Кравцов, у «Химок» — Кристиан Гонсалес.
Подмосковные «Химки» этим матчем завершили программу зимних тренировочных сборов. «Сочи» позднее проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником станет калининградская «Балтика», которая выступает в Первой лиге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
- 24 февраля 2023
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:07
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:45
-
10:38
-
10:37
-
10:32
-
10:26
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:54